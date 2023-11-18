Украинские военные отразили 23 атаки противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершал штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия севернее Серебрянки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 11 атак оккупантов в районах Васюкивки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тонецкого Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 23 атаки.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 21 атаку.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия южнее Водяного Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия неподалеку от Роботино и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбиты 3 атаки.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отразили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны, пункт управления и боеприпасов противника.

Ранее стало известно, что ВСУ 17 ноября продлили наземные операции на левом берегу Херсонской области. Пока бои продолжаются возле населенных пунктов Пойма, Песчановка и Крынки.

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