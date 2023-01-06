ВСУ ударили по пункту дислокации оккупантов в Херсонской области: Генштаб — о ситуации на фронте

В Генштабе подтвердили, что ВСУ ударили по пункту дислокации российских захватчиков в Херсонской области. Известно о 100 раненых оккупантах. Россияне же, несмотря на "перемирие", обстреляли Украину ракетами и РСЗО.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ от 6 января.

Окупать в течение последних суток нанесли 1 ракетный удар и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей.

"Для поддержки наступательного потенциала и пополнения потерь захватчики продолжают меры по мобилизации. Основные усилия противник сосредотачивает попытки полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском. На других – обороняется", – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрелка, Красное, Амбарное, Бугроватка, Гатище, Зеленое и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние врага попали районы 19 населённых пунктов. Среди них — Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от огневого поражения потерпели районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.

В Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

В Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Сейчас известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется", — сообщили в Генштабе.

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. Утром того же дня диктатор Путин записал обращение, что РФ начинает "спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины". Он призвал ВСУ "сложить оружие и уходить домой, потому что воины присягали на верность украинскому народу, а не киевской хунте". Однако Силы обороны с первого дня полномасштабной войны защищают Украину от нашествия.

По состоянию на 6 января потери "второй армии мира" составили: 110 250 ликвидированных оккупантов, 3064 танков, 285 самолетов, 272 вертолетов.

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