ВСУ ударили по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС России в Светлодарске

В течение этой недели украинские защитники осуществили серию ударов по захваченным врагом объектам на Донетчине.

ВСУ 10 января нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вооруженных сил России в оккупированном Светлодарске Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме поражения пункта управления 3-го вражеского армейского корпуса, в течение этой недели ВСУ нанесли серию ударов по захваченным российскими войсками объектам в Донецкой области.

"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения", — акцентировали в Генштабе.

К слову, по данным СМИ, в ночь на 10 января украинские дроны и ракета "Нептун" нанесли удары по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков на окраине Ростова-на-Дону.

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