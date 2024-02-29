ВСУ ударили по скоплению россиян в Оленовке: много уничтоженных и раненых оккупантов

Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Оленовке Донецкой области. В результате – 19 мертвых российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские войска нанесли удар с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

Среди погибших – заместитель командира российского военного подразделения.

"Да 12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения", — добавили в ВСУ.

Война в Украине – какая ситуация на фронте

Россия в войне против Украины потеряла уже 413 760 личного состава. 1150 захватчиков ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки.

Российская оккупационная армия недавно продвинулась к западу и северо-западу от Авдеевки Донецкой области. Захватчики продолжили свое наступление в этом районе 28 февраля.

В то же время, украинские силы сохраняют ограниченные позиции на левом берегу Днепра и, возможно, временно усилили атаки на восточном берегу Херсонской области.

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