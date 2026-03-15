ВСУ ударили по составам и скоплению россиян в четырех областях — Генштаб

ВСУ уничтожают врагов / © Associated Press

Реклама

Под удар украинских военных в ночь на воскресенье, 15 марта, попали логистические объекты российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

«У временно оккупированных населенных пунктов Осипенко и Приморского Запорожской области Вооруженные Силы Украины попали в составы материально-технического обеспечения и хранения ударных беспилотников», — говорится в сообщении.

Реклама

Накануне украинские защитники возле Петровки Херсонской области, Купянска Харьковской области, Покровской, Удачного и Шахматного Донецкой области атаковали районы сосредоточения личного состава армии страны-агрессора.

Информация о количестве раненых и ликвидированных оккупантов уточняется.

Напомним, Силы обороны Украины поразили аэродром «Майкоп» в Республике Адыгея в России. Также в Крыму была поражена пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».