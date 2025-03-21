ВСУ ударили по стратегическому аэродрому РФ: что показали спутники

Этот военный объект захватчики активно используют для атак по Украине.

Подразделения Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по военному аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ в ночь на 20 марта.

Об этом сообщает DeepState.

В результате поражения на территории аэродрома наблюдались взрывы, пожар и мощная детонация боеприпасов. Спутниковые снимки подтвердили, что уничтожен склад боеприпасов.

Аэродром Энгельс является важным военным объектом, где базируются стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые россия использует для ракетных ударов по Украине.

Спутниковые снимки показывают последствия удара по аэродрому Энгельс, где взорвался склад боеприпасов. / Фото: Deepstatemap

Так выглядел аэродром "Энгельс" до атаки ВСУ.

Напомним, по словам авиационного эксперта Валерия Романенко, взрыв на аэродроме был мощным и зрелищным. Однако, несмотря на эффектность удара, он существенно не повлияет на способность окупантов наносить массированные ракетные удары.

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