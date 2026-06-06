ВСУ ударили по базе запуска российских дронов в центре Покровска: что известно (видео)

Поражение точки запуска БпЛА «Молния» и авиаразведки

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В центральной части Покровска украинские военные нанесли авиаудар по объекту, который российские оккупанты использовали для запуска беспилотников «Молния» и авиаразведки

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В корпусе отметили, что российская армия продолжает пытаться наращивать силы за средства в городе для поддержки дальнейших наступательных действий.

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«Среди приоритетных задач оккупантов — расширение сети точек запуска беспилотников в черте города, используя для этого жилую застройку. В частности, места для взлета и управления БпЛА обустраиваются в бетонных укрытиях, подвалах и подъездах многоэтажных домов», — говорится в сообщении.

Силы обороны обнаружили одну из таких точек в Покровске и нанесли по ней авиационный удар. По имеющейся информации, на объекте действовала позиция для запуска ударных беспилотников типа «Молния», а также проводилась воздушная разведка.

Военные отмечают, что уничтожение цели усложнило работу вражеских беспилотных подразделений на направлении и уменьшило возможности противника по сбору разведывательной информации и нанесению ударов. Военные также обнародовали кадры момента поражения вражеской позиции.

Напомним, в течение 4 июня ВСУ поразили российские пункты управления, базы БпЛА и личный состав. Также подтверждено уничтожение нефтебаз в Крыму и Кировской области РФ.

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