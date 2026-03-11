- Дата публикации
Война
212
2 мин
ВСУ ударили по тылам россиян: где поражены нефтебазы, склады и командный пункт
В течение последних суток украинские военные нанесли серию болезненных ударов по военным объектам РФ.
Силы обороны Украины провели масштабную операцию по демилитаризации врага на оккупированных территориях. Под удар попали стратегические нефтебазы россиян в Крыму, склады и командные пункты на Донетчине и Запорожье.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Подразделения Сил обороны Украины 10 марта и в ночь на 11 марта осуществили серию ударов по военным объектам противника.
В частности, был поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады российских войск в районе Авдеевки, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» вблизи Багатовки.
Кроме этого, украинские военные нанесли удары по складам боеприпасов и материально-технических ресурсов оккупантов. Под огневое поражение попал склад боеприпасов в районе Широкой Балки, а также склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба. Отдельно был поражен склад беспилотников в районе Новозлатополя.
Также украинские подразделения нанесли удары по складам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки, в частности по нефтебазе в Бердянске. Кроме того, поражение получили нефтебазы вблизи Джанкоя и Азовского в Крыму.
Сейчас масштабы нанесенных потерь и результаты ударов уточняются.
К слову, ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта серия ударов беспилотниками нанесла значительные потери российской армии на фронте и в тылу РФ. В оккупированном Мариуполе поражен большой склад боеприпасов, что сопровождалось длительной детонацией снарядов. В Крыму на мысе Фиолент под атаку попали позиции 12-го зенитного ракетного полка РФ. Также взрывы прогремели в российском Тольятти на стратегическом предприятии «КуйбышевАзот», которое является критически важным для экономики агрессора и поставляет сырье для нужд российского ВПК.