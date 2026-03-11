ВСУ ударили по тылам россиян: где поражены нефтебазы, склады и командный пункт

Удары Сил обороны Украины по объектам врага / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины провели масштабную операцию по демилитаризации врага на оккупированных территориях. Под удар попали стратегические нефтебазы россиян в Крыму, склады и командные пункты на Донетчине и Запорожье.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил обороны Украины 10 марта и в ночь на 11 марта осуществили серию ударов по военным объектам противника.

В частности, был поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады российских войск в районе Авдеевки, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» вблизи Багатовки.

Кроме этого, украинские военные нанесли удары по складам боеприпасов и материально-технических ресурсов оккупантов. Под огневое поражение попал склад боеприпасов в районе Широкой Балки, а также склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба. Отдельно был поражен склад беспилотников в районе Новозлатополя.

Также украинские подразделения нанесли удары по складам горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки, в частности по нефтебазе в Бердянске. Кроме того, поражение получили нефтебазы вблизи Джанкоя и Азовского в Крыму.

Сейчас масштабы нанесенных потерь и результаты ударов уточняются.

К слову, ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта серия ударов беспилотниками нанесла значительные потери российской армии на фронте и в тылу РФ. В оккупированном Мариуполе поражен большой склад боеприпасов, что сопровождалось длительной детонацией снарядов. В Крыму на мысе Фиолент под атаку попали позиции 12-го зенитного ракетного полка РФ. Также взрывы прогремели в российском Тольятти на стратегическом предприятии «КуйбышевАзот», которое является критически важным для экономики агрессора и поставляет сырье для нужд российского ВПК.