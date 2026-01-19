ВСУ ударили по тылу РФ: уничтожен состав БПЛА и резервуары с горючим

ВСУ / © Associated Press

В ночь на 19 января Силы обороны Украины в рамках мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора нанесли удар по составу беспилотных летательных аппаратов противника на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Подразделы Сил обороны поразили состав БПЛА подразделения 144-й мотострелковой дивизии в районе населенного пункта Новокраснянка. Зафиксировано попадание в цель.

Кроме того, Генштаб уточнил результаты ранее нанесенных ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ. В частности, подтверждено поражение наливного терминала нефтеперерабатывающего завода Туапсинский в Краснодарском крае.

Также подтверждены последствия удара по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в населенном пункте Котел Белгородской области. По данным Генштаба, уничтожены один и повреждены шесть резервуаров типа РВС-1000.

В Вооруженных силах подчеркнули, что Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных способностей врага и снижение его военно-экономического потенциала с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по критическим узлам украинской энергосистемы, а именно по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим функционирование атомных электростанций (АЭС).