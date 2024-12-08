ВСУ ударили по важному объекту россиян: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, три пункта управления и еще один важный объект российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленой Рощи.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

За прошедшие сутки на Торецком направлении произошло семь боевых столкновений неподалеку от населенных пунктов Торецка, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого.

На Времивском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Яли, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Большая Новоселка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма противника.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не предпринимал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 36 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 29 БпЛА оперативно-тактического уровня, 17 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

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