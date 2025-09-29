ВСУ ударили по важному заводу РФ в Брянской области: четыре ракеты преодолели более 240 км

Взрыв. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на понедельник, 29 сентября, украинские Силы обороны атаковали ракетами Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области РФ . Дальность полета составила более 240 км.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По информации военных, во время ракетного удара были произведены пуски четырех изделий по российскому предприятию, производящему продукцию для военных нужд. В результате атаки произошли взрывы, зафиксирован пожар на территории объекта. Пока результаты поражения уточняются.

Отмечается, что на заводе Электродеталь производят различные электрические соединители для военных и общепромышленных применений. В частности низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители.

Эта продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях: для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Как сообщалось, атаки на российские НПФ привели к топливному кризису на территории РФ. В частности, в Крыму он бьет рекорды. Жители аннексированного полуострова сообщают о «сложной ситуации», в Сети даже публикуют видео с очередями на заправках.

