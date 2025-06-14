ВСУ ударили по военным заводам РФ: в Генштабе рассказали детали

Взрыв / © Pixabay

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В ночь на 14 июня Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса России, которые производят взрывчатые вещества.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, было поражено предприятие АО «ННК» в Самарской области — одного из ведущих производителей компонентов взрывчатки. В районе завода зафиксированы взрывы и пожар.

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Также удары были нанесены по комбинату в городе Невинномысск, Ставропольского края. Это один из ключевых объектов ВПК РФ, изготавливающий составляющие для боеприпасов и ракетного топлива. Известно о серии взрывов, попытках работы российской ПВО и возгорании в промышленной зоне.

Результаты поражения уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, российский штурмовик Су-25, который упал в Донецкой области, вероятно, был сбит своим самолетом сопровождения.

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Известно, что в ночь на 12 июня ВСУ нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса России. Зафиксированы взрывы на территории технопарка «Резонит», что в Зубово Московской области.