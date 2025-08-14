ВСУ ударили по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу: детали

Взрыв. / © Getty Images

Реклама

Ночью 14 августа украинские военные нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"). Это предприятие обеспечивает российскую армию нефтепродуктами.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Попадание ударных БпЛА повлекло за собой сильные пожары. Детальные последствия огневого поражения уточняются", - подчеркнули военные.

Реклама

В Генштабе отмечают, что Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе агрессора России. На предприятии ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти – это 5,6% всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо.

"Работаем на снижение мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослабление ее армии", - подчеркивают в ВСУ.

Как сообщалось, в российском Волгограде пылал НПЗ после атаки дронов. По словам местных властей, возгорание и утечка нефтепродуктов на объекте произошли из-за падения обломков БпЛА после атаки.

Напомним, мощные взрывы прогремели в Ростове-на-Дону. Россияне заявили об атаке дронами. Якобы были повреждены несколько многоквартирных домов на улицах города. После атаки у местных жителей возникли проблемы с сотовой связью и мобильным интернетом. И.о. губернатора Юрий Слюсарь сообщил о 13 пострадавших, двое из которых — в тяжелом состоянии.

Реклама