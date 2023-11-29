ВСУ ударили по зданию, где советовались оккупанты-чиновники: фото последствий

Во вторник, 28 ноября, украинские защитники нанесли удар по зданию, где советовались оккупанты.

В захваченном селе на Херсонщине захватчики собрались, чтобы провести совещание, однако ВСУ помешали их планам.

Об этом сообщает "Спротив".

"Вчера 28.11.2023, благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", — говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, в результате успешных действий известно о пяти ликвидированных оккупационных чиновниках.

Удар по кафиров на Херсонщине / Фото: Центр национального сопротивления

Удар по кафиров на Херсонщине / Фото: Центр национального сопротивления

Удар по кафиров на Херсонщине / Фото: Центр национального сопротивления

Удар по кафиров на Херсонщине / Фото: Центр национального сопротивления

Напомним, ранее в Сети показали видео "бавовны" во временном пункте управления оккупантов под Херсоном. В результате удара HIMARS были ликвидированы восемь офицеров РФ.

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