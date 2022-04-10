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ВСУ ударили по "жирным" целям оккупантов в ответ на обстрел Краматорска – Арестович

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ВСУ ударили по "жирным" целям оккупантов в ответ на обстрел Краматорска – Арестович

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Арестович подчеркнул, что украинские военные, в отличие от россиян, наносят удары только когда полностью уверены, что гражданским ничего не угрожает.

Украинские военные дали россиянам достойный ответ на преступный обстрел Краматорского вокзала, ударив по военным целям врага.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

По его словам, украинские военные нанесли четыре удара "Точкой-У" по военным объектам оккупантов на территории Украины.

"В отличие от них, мы бьем чисто по военным целям. И они (ВСУ. — Ред.) очень хорошо попали в район Купянска и других городов, где как раз скопления войск, которые должны прийти на помощь изюмской группировке. Все как положено, туда, по "жирных" целях", — сказал советник главы ОП.

Арестович уточнил, что речь идет о:

  • скоплении войск врага;
  • командном пункте;
  • складе с боеприпасами;
  • складе топлива.

Напомним, что 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где собирались люди для эвакуации. По предварительным данным, не менее 52 человек погибли, более 100 получили ранения.

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