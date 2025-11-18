ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1644
Время на прочтение
1 мин

ВСУ ударили ракетами по военным объектам в тылу России: что именно применили

Украинские военные применили ATACMS по военным целям на территории РФ.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ракеты ATACMS

Ракеты ATACMS (иллюстративная фотография)

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) успешно нанесли удар по российским военным объектам тактическими ракетными комплексами ATACMS.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Это знаковое событие, которое подчеркивает непреклонную преданность Украины своей суверенности», — отметили в Генштабе.

Также добавили, что и дальше будут применять дальнобойные средства поражения, в частности такие как АTACMS.

Напомним, Силы беспилотников систем ВСУ 18 ноября атаковали две теплоэлектростанции (ТЭС) на оккупированной россиянами части Донецкой области — Зуевскую и Старобешевскую.

Корреспондентка ТСН провела день в Орехове, на себе почувствовав, как враг устраивает охоту на людей, превращая каждый выход из укрытия в смертельную опасность.

Дата публикации
Количество просмотров
1644
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie