- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1644
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ ударили ракетами по военным объектам в тылу России: что именно применили
Украинские военные применили ATACMS по военным целям на территории РФ.
Вооруженные Силы Украины (ВСУ) успешно нанесли удар по российским военным объектам тактическими ракетными комплексами ATACMS.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
«Это знаковое событие, которое подчеркивает непреклонную преданность Украины своей суверенности», — отметили в Генштабе.
Также добавили, что и дальше будут применять дальнобойные средства поражения, в частности такие как АTACMS.
Напомним, Силы беспилотников систем ВСУ 18 ноября атаковали две теплоэлектростанции (ТЭС) на оккупированной россиянами части Донецкой области — Зуевскую и Старобешевскую.
Корреспондентка ТСН провела день в Орехове, на себе почувствовав, как враг устраивает охоту на людей, превращая каждый выход из укрытия в смертельную опасность.