ВСУ ударили ракетами по военным объектам в тылу России: что именно применили

Ракеты ATACMS (иллюстративная фотография)

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) успешно нанесли удар по российским военным объектам тактическими ракетными комплексами ATACMS.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Это знаковое событие, которое подчеркивает непреклонную преданность Украины своей суверенности», — отметили в Генштабе.

Также добавили, что и дальше будут применять дальнобойные средства поражения, в частности такие как АTACMS.

Напомним, Силы беспилотников систем ВСУ 18 ноября атаковали две теплоэлектростанции (ТЭС) на оккупированной россиянами части Донецкой области — Зуевскую и Старобешевскую.

