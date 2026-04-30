ВСУ ударили у Крымского моста не по простым катерам: чем важны для Кремля суда "Соболь" и "Граченок"

Украинские морские дроны в ночь на 30 апреля поразили у Керченского моста два российских катера — сторожевой "Соболь" и противодиверсионный "Граченок". Оба судна были частью системы охраны моста, однако выполняли разные задачи.

Об этом пишет издание Defense Express.

"Эти катера являются ключевыми единицами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и ВМФ РФ, которые используются для охраны Керченского моста и борьбы с диверсантами", - говорится в сообщении.

Хотя в сообщениях речь идет о катерах, фактически это не малые моторные лодки, а около 30-метровых кораблей. В российской классификации они принадлежат кораблям четвертого ранга.

Пограничный сторожевой катер проекта 12200 "Соболь". / © Defense Express

Сторожевой катер проекта 12200 "Соболь" имеет полное водоизмещение около 57 тонн, длину 30 метров и экипаж из шести человек. Такие катера находятся на вооружении береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ.

"Соболь" предназначен для охраны прибрежной зоны и перехвата скоростных целей. Он может развивать скорость до 47 узлов, то есть примерно 87 км/ч, и вооружен 14,5 мм пулеметом КПВТ. Именно поэтому у Керченского моста такой катер, вероятно, должен был противодействовать украинским надводным морским дронам.

"Граченок" - это противодиверсионный катер проекта 21980. Он больше "Соболь": имеет водосмещение около 138,7 тонны и длину 31 метр. Базовый экипаж составляет шесть человек, но на борту могут находиться еще до 14 человек.

Катер проекта "Граченок" ВМФ РФ на фоне МПК "Буян-М". / © Defense Express

В отличие от скоростного "Соболя", "Граченок" имеет специализированное оборудование для борьбы с подводными угрозами. Такие катера оснащают гидроакустической станцией, роботизированным подводным аппаратом, барокамерой для водолазов, а также противодиверсионным гранатометным комплексом типа ДП-65.

Именно "Граченок" мог выполнять у Керченского моста задачи по обнаружению подводных дронов или диверсионных групп.

В ВМС использовали формулировку "поражено", не уточняя степень повреждения катеров. В то же время, боевые части украинских морских дронов могут быть очень мощными: в частности, Magura V5 несет около 300 кг взрывчатки, а Magura V7 — около 650 кг.

Поэтому успешное попадание по судам такого класса могло нанести им критические повреждения.

ВСУ нанесли удар по катерам у Крымского моста

Также напомним, украинские военные за месяц поразили пять российских кораблей и катеров, нанеся флоту РФ потери на сотни миллионов долларов.

В то же время, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что временно оккупированный Крым фактически полностью находится в зоне поражения Сил обороны Украины, а российские военные вынуждены постоянно маневрировать, чтобы избежать ударов.

