ВСУ ударными дронами прицельно уничтожают технику оккупантов на расстоянии 10-13 километров (видео)

Военные обнаруживают технику оккупантов и прицельно наносят по ней удары дронами.

Украинские военные из ударного подразделения "Тайстра" из 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на расстоянии от 10 километров уничтожают оккупантов.

Ответное видео на своей странице в соцсети показал журналист Юрий Бутусов.

Так, на кадрах видна работа ударного подразделения Тайстра из 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Наши воины уничтожают врагов FPV-дронами "Дикие Шершни" на расстояниях 10-13 километров. Военные обнаруживают технику окупантов и прицельно наносят по ней удары дронами.

“Пожалуйста, продолжайте донатить на дроны, ведь еще очень многие военные пока не имеют доступа к FPV-дронам. В то же время, на фоне сокращения помощи от партнеров, дроны-камикадзе становятся едва ли не главным оружием”, — подчеркнул Бутусов.

ВСУ ударными дронами прицельно уничтожают технику оккупантов

Напомним, что оккупанты накапливают технику и усиливают атаки на одну из областей Украины.

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