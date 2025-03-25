ВСУ ударом HIMARS уничтожили четыре вертолета в Белгородской области — Forbes

По данным, удар был нанесен с РСЗО HIMARS ракетой типа M30, несущей до 180 тысяч вольфрамовых обломков.

Украинские спецподразделения совместно с разведкой провели успешную операцию в Белгородской области, уничтожив сразу четыре российских вертолета — два боевых Ка-52 и два транспортных Ми-8.

Об этом пишет Forbes.

По данным, удар был нанесен с РСЗО HIMARS ракетой типа M30, несущей до 180 тысяч вольфрамовых обломков. Все четыре вертолета были поражены, когда стояли на земле — украинские силы заранее обнаружили их местоположение с помощью дрона и ждали удобного момента для точечного удара.

Операция прошла на фоне локальных рейдов украинских подразделений в приграничных районах, в частности после отступления с некоторых позиций в Курской области. Как сообщает Украинский центр оборонных стратегий (CDS), эти рейды стали возможны из-за "заметных проблем с коммуникацией и координацией в российских войсках".

В рамках той же кампании украинская авиация также нанесла бомбовый удар по командному пункту в населенном пункте Глотово в Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки был уничтожен узел связи противника.

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Эта операция имеет не только тактическое, но и символическое значение. Она стала своеобразным ответом на трагедию 13 марта 2024 года, когда под Новопавловкой российская артиллерия уничтожила три украинских вертолета на земле. Тогда погибли лётчики Ярослав Кава и Андрей Бакун. Один вертолет успел взлететь, а два других были добиты вражескими дронами.

Атаки на тыловую авиационную инфраструктуру России стали частью более широкой стратегии ВСУ по ослаблению логистики и командных пунктов противника на приграничных территориях.

Ранее мы писали, что Украина взяла на вооружение новую крылатую ракету собственного производства "Длинный Нептун", которая имеет радиус действия 1000 км и использовалась против российского нефтеперерабатывающего завода в Туапсе (Россия). Также стало известно, что это был второй, а не первый случай применения этой ракеты.