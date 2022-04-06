"ВСУ удерживают большинство направлений": Зеленский сообщил, где самая сложная ситуация

Президент сообщил о попытках российских руководителей "собрать по всей России новых дураков из числа курсантов военных училищ".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день самая сложная ситуация на фронтах на Донбассе и на харьковском направлении.

Об этом глава государства сказал в видеообращении в ночь на 6 апреля.

"Сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на европейском континенте. Я хочу поблагодарить всех наших защитников, всех наших защитниц за то, что это возможно. За то, что Вооруженные силы Украины удерживают большинство направлений, на которых враг пытался прорваться в глубь страны", – заявил Зеленский.

"Сложнее всего, как и в предыдущие дни, на Донбассе, на харьковском направлении. Но мы продолжаем делать все для того, чтобы у наших защитников, чтобы у наших защитниц было чем останавливать российские войска", — подчеркнул президент.

В то же время он сообщил об осознании того, что оккупанты преобладают численно, у них больше техники.

"Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков из числа курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление. Но у нас нет ни одного другого выбора – решается судьба нашей земли и нашего народа. Мы знаем, за что воюем. И делаем все для победы", – сказал Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 41 дня войны

Напомним, 5 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас российские войска сконцентрируются на попытке захватить Мариуполь и оцепить украинские войска в зоне ООС.

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