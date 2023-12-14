ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, позиции не сдавали – Гуменюк

ВС РФ сосредоточили на левом берегу Днепра несколько десятков тысяч бойцов, большое количество техники.

Украинские войска продолжают удерживать свои позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом заявила представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире марафона.

По данным Гуменюк, оккупанты сосредоточили на левом берегу Херсонщины несколько десятков тысяч человек живой силы, большое количество техники и вооружения.

"Мы понимали, что удержание позиций, противодействие силам врага, которые он сосредоточил на левом берегу, будет сложная и кровопролитная работа. Однако мужеством наших бойцов можно восхищаться. Позиции удержаны, ни одной не сдано, несмотря на то, что враг время от времени продолжает штурмовать позиции и пытаться выбивать нас из занятых территорий", — отметила она.

Гуменюк также добавила, что воины сил обороны ведут контрбатарейную борьбу. Артиллеристы оказывают серьезную поддержку воинам, удерживающим позиции на левобережье. Также результативно применение аэроразведки и ударных БПЛА, хотя в последние дни сложная погода внесла коррективы в боевую работу.

Что известно о плацдарме ВСУ на левом берегу Херсона

Вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска в Херсонской области отбрасывают российские силы на 3-8 км от восточного берега Днепра.

The Wall Street Journal со ссылкой на украинских бойцов сообщила, что оккупанты применяют тяжелые мины, снайперов и тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиаудары, чтобы остановить украинские силы на левобережье Днепра.

Накануне стало известно, что оккупанты создают многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области. Также, как считают эксперты, оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона). В этом населенном пункте позиции удерживают Силы обороны Украины.

Тем временем российские оккупанты в Херсонской области готовятся к очередному "жесту доброй воли". Они уже начали обворовывать дома местных жителей перед бегством. Об этом заявил спикер Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Толоконников.

"В некоторых громадах люди сообщают о том, что оккупанты начали более активно мародерить. Во время ротации есть случаи даже, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают, и просто загружают все подряд. То есть они активно показывают местным, что они показывают местным, что здесь они ненадолго и очень скоро будут убегать", — сказал он.

Россияне утверждают, что их войска оттеснили украинских военных с неопределенных позиций вблизи Крынок на левобережье Херсонщины. В то же время ВСУ высадились в других неопределенных районах на левом берегу реки Днепр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины