ВСУ удерживают позиции и отбивают атаки россиян: военный о ситуации в Курской области

Пока солдат Северной Кореи на Курщине не фиксируют.
Вооруженные силы Украины держат маневровую оборону и успешно отражают штурмы российской армии в Курской области.
Об этом сообщил старший офицер отделения коммуникаций 80-й ОГШБр Петр Гайдащук в эфире "КИЕВ24".
"Наша бригада находится в маневровой обороне. Мы удерживаем свои позиции, которые заняли раньше. Противник пытается малыми группами штурмовать и совершать атаку на нас. Нам удается отбивать эти штурмы и наносить большие потери россиянам", — подчеркнул военный.
Он отметил, что для России Курщина остается критическим участком фронта. Россияне взимают на это направление все возможные силы. В частности, подразделения, которые оккупанты называют "пожарными командами" и задействовали на критических участках фронта.
"Курщина стала для них таким критическим участком фронта", — подчеркнул он.
По словам Гайдащука, его подразделение непосредственно сталкивалось с солдатами КНДР. Впрочем, в настоящее время РФ их не вовлекает в боевые действия.
Напомним, военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что армия РФ готовит длительную наступательную операцию. В частности, об этом свидетельствует снижение интенсивности боевых действий на фронте.
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