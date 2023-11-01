ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонщины и устраивают бои с врагом – ISW

ВСУ удерживают свои позиции на левобережье Херсонской области и, вероятно, пытаются прорвать оборону врага возле отдельных населенных пунктов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские провоенные паблики утверждают, что на 31 октября украинские войска на Херсорщине удерживали позиции и продолжали наземные операции на восточном (левом) берегу реки Днепр. Также утверждается, что ВСУ продолжают удерживать позиции в Крынках (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от Днепра), у железнодорожного моста и в районе шоссе возле Антоновского моста.

По неподтвержденной информации от российских источников, вблизи Крынок и Антоновского железнодорожного моста продолжаются бои. Сообщается, что украинские силы пытались прорвать оборону оккупантов возле Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Поймы (12 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от Днепра).

Как сообщили 31 октября украинские партизаны из движения "АТЕШ", на Херсонском направлении дислоцированы подразделения российской 126-й отдельной бригады береговой обороны (22-й армейский корпус Черноморского флота). Обычно эта бригада базируется возле оккупированного Симферополя.

Напомним, накануне спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинские войска проводят активные боевые операции на разных участках фронта в направлении Херсонщины, эффективно ликвидируют позиции оккупантов и их надзорные пункты на островах в дельте реки Днепр.

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