ВСУ удерживают рубежи возле Кременной: оккупанты понесут потери

У Кременной Луганской области в районе Серебрянского лесничества во время интенсивных боев нацгвардейцы удержали занимаемые рубежи. Армия РФ понесла существенные потери.

Об этом сказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович.

По его словам, 27 июля на одном из наблюдательных постов окКупантов было обнаружено скопление живой силы.

"Впоследствии нашими подразделениями по нему был совершен огневой налет. Результатом совместной работы стало уничтожение пяти человек и ранение девяти оккупантов", — отметил спикер.

Кроме того, ввод 26 до 30 июля командир минометного расчета 5-й Слобожанской бригады на псевдо "Студент" в районе Серебрянского лесничества в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА, умело управляя действиями своих подчиненных, заградительным огнем неоднократно остановил групп. определенных рубежей.

"Во время боев этим минометным расчетом были уничтожены или повреждены 4 танка захватчиков", — добавил Уршалович.

Как сообщалось, в одном из направлений нацгвардейцы продвинулись на 650 метров. Защитники закрепились на занятом рубеже на Мелитопольском направлении.

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