ВСУ улучшили позиции на границе Харьковской и Донецкой областей

Воины 3 ОШБр закрепились на новых позициях у поселка Редкодуб / © Getty Images

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Украинские военные из 3-й ОШБр провели успешную операцию возле поселка Редкодуб на границе Харьковской и Донецкой областей. Наши бойцы дали достойный отпор оккупантам и выбили их с позиций.

Об этом сообщили в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Разбили вражеский взвод

Бойцы из Третьей штурмовой не просто держат оборону, но и продвигаются вперед. Во время рейдово-ударных действий им удалось полностью разбить целый взвод российских окупантов из 283-го мотострелкового полка. Наши воины зачистили вражеские окопы и крепко закрепились на новых позициях.

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Улучшили положение на направлении

Благодаря усилиям 3-й роты Karakurt Colony 2-го механизированного батальона украинские силы смогли улучшить свое тактическое положение на этом направлении. Теперь нашим бойцам будет легче контролировать ситуацию и отражать дальнейшие атаки врага.

Ситуация на фронте остается сложной

Наши военные отмечают, что неприятель не оставляет попыток штурмовать по всей линии фронта. Однако Третья штурмовая бригада не только мужественно сдерживает натиск окупантов, но и проводит успешные контратаки, помогая соседним подразделениям.

Напомним, по последним данным, российские войска совершили продвижение на нескольких участках фронта. Эти изменения в линии столкновения наблюдаются в Донецкой и Запорожской областях.