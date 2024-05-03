ВСУ улучшили тактические позиции в районе Серебрянского лесничества — ISW

Украинские Вооруженные силы недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества Луганщины — на Лиманском направлении.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 2 мая российские войска продолжили наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Тем временем украинская армия недавно добилась успехов к югу от Кременной.

Аналитики ISW со ссылкой на представителя украинской Хортицкой группировки войск подполковника Назара Волошина сообщают, что Силы обороны недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества к югу от Кременной.

На этом участке фронта продолжались боевые действия. В частности, к северо-востоку от Купянска – в районе Синковки и к востоку – в районе Петропавловки; к западу от Кременной – в районе Тернов, Ямполевки и Торского, а также к западу от Сватового – в районе Копанки.

Луганская область. Карта боев ISW.

Как сообщалось, оккупанты прорвались в Очеретино на Авдеевском направлении. Россияне бросили на штурмы населенного пункта в четыре бригады. Вооруженные силы Украины ввели резервы по стабилизации ситуации.

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