ВСУ улучшили тактические позиции в районе Серебрянского лесничества — ISW

В районе продолжаются бои.
Украинские Вооруженные силы недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества Луганщины — на Лиманском направлении.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что 2 мая российские войска продолжили наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Тем временем украинская армия недавно добилась успехов к югу от Кременной.
Аналитики ISW со ссылкой на представителя украинской Хортицкой группировки войск подполковника Назара Волошина сообщают, что Силы обороны недавно улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества к югу от Кременной.
На этом участке фронта продолжались боевые действия. В частности, к северо-востоку от Купянска – в районе Синковки и к востоку – в районе Петропавловки; к западу от Кременной – в районе Тернов, Ямполевки и Торского, а также к западу от Сватового – в районе Копанки.
Как сообщалось, оккупанты прорвались в Очеретино на Авдеевском направлении. Россияне бросили на штурмы населенного пункта в четыре бригады. Вооруженные силы Украины ввели резервы по стабилизации ситуации.