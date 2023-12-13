ВСУ уменьшили армию России еще на 850 оккупантов: Генштаб назвал потери

Кроме потерь в живой силе, у врага уничтожено 18 танков и 15 бронемашин.
Украинские войска ликвидировали на фронте еще 850 российских оккупантов в течение 13 декабря.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери России в войне против Украины на 13 декабря составляют около 341 500 бойцов ликвидированными и ранеными.
Потери врага на 13 декабря
Общие боевые потери оккупантов на 13 декабря:
- личный состав – около 341 500 (+850) человек,
- танки ‒ 5682 (+18),
- боевые бронированные машины ‒ 10594 (+15),
- артиллерийские системы – 8076 (+3),
- РСЗО – 919 (+0),
- средства ПВО – 605 (+0),
- самолеты – 324 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),
- крылатые ракеты ‒ 1596 (+0),
- корабли/катера ‒ 22 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 10662 (+12),
- специальная техника – 1176 (+6).
Кстати, из-за значительных потерь российская армия формирует штурмовые отряды из офицеров на юге Украины.
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