ВСУ уменьшили армию России еще на 850 оккупантов: Генштаб назвал потери

Кроме потерь в живой силе, у врага уничтожено 18 танков и 15 бронемашин.

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 850 российских оккупантов в течение 13 декабря.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери России в войне против Украины на 13 декабря составляют около 341 500 бойцов ликвидированными и ранеными.

Потери врага на 13 декабря

Общие боевые потери оккупантов на 13 декабря:

личный состав – около 341 500 (+850) человек,

танки ‒ 5682 (+18),

боевые бронированные машины ‒ 10594 (+15),

артиллерийские системы – 8076 (+3),

РСЗО – 919 (+0),

средства ПВО – 605 (+0),

самолеты – 324 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),

крылатые ракеты ‒ 1596 (+0),

корабли/катера ‒ 22 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 10662 (+12),

специальная техника – 1176 (+6).

Потери РФ на 13 декабря в войне против Украины / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кстати, из-за значительных потерь российская армия формирует штурмовые отряды из офицеров на юге Украины.

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