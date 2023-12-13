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ВСУ уменьшили армию России еще на 850 оккупантов: Генштаб назвал потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ уменьшили армию России еще на 850 оккупантов: Генштаб назвал потери

Российская военная форма / Фото: Associated Press

Кроме потерь в живой силе, у врага уничтожено 18 танков и 15 бронемашин.

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 850 российских оккупантов в течение 13 декабря.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери России в войне против Украины на 13 декабря составляют около 341 500 бойцов ликвидированными и ранеными.

Потери врага на 13 декабря

Общие боевые потери оккупантов на 13 декабря:

  • личный состав – около 341 500 (+850) человек,
  • танки ‒ 5682 (+18),
  • боевые бронированные машины ‒ 10594 (+15),
  • артиллерийские системы – 8076 (+3),
  • РСЗО – 919 (+0),
  • средства ПВО – 605 (+0),
  • самолеты – 324 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),
  • крылатые ракеты ‒ 1596 (+0),
  • корабли/катера ‒ 22 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 10662 (+12),
  • специальная техника – 1176 (+6).
Потери РФ на 13 декабря в войне против Украины / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ на 13 декабря в войне против Украины / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кстати, из-за значительных потерь российская армия формирует штурмовые отряды из офицеров на юге Украины.

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Дата публикации
Просмотры
214
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