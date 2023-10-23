ВСУ "уменьшили" армию России еще на 870 бойцов: Генштаб назвал потери

Оккупанты также остались на фронте без десятков артсистем и боевых бронированных машин.

Потери российской армии в войне против Украины на 23 октября составляют 870 бойцов убитыми и ранеными. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке 23 октября.

Потери врага на 23 октября

Общие боевые потери российских войск в живой силе составляют около 294 700 бойцов с начала полномасштабной войны. Так, только за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали 870 оккупантов.

Потери россиян в вооружении и технике:

танки ‒ 5093 (+12),

боевые бронированные машины ‒ 9653 (+22),

артиллерийские системы – 7057 (+25),

РСЗО – 825 (+0),

средства ПВО – 551 (+2),

самолеты – 320 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5345 (+6),

крылатые ракеты ‒ 1536 (+1),

корабли/катера ‒ 20 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 9419 (+15),

специальная техника – 998 (+7).

Потери России в войне против Украины на 23 октября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, как сообщили в Институте изучения войны, Россия не учитывает потери и дальше перебрасывает свои войска на Авдеевское направление.

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