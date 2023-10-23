ВСУ "уменьшили" армию России еще на 870 бойцов: Генштаб назвал потери

Оккупанты также остались на фронте без десятков артсистем и боевых бронированных машин.
Потери российской армии в войне против Украины на 23 октября составляют 870 бойцов убитыми и ранеными. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке 23 октября.
Потери врага на 23 октября
Общие боевые потери российских войск в живой силе составляют около 294 700 бойцов с начала полномасштабной войны. Так, только за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали 870 оккупантов.
Потери россиян в вооружении и технике:
- танки ‒ 5093 (+12),
- боевые бронированные машины ‒ 9653 (+22),
- артиллерийские системы – 7057 (+25),
- РСЗО – 825 (+0),
- средства ПВО – 551 (+2),
- самолеты – 320 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5345 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 1536 (+1),
- корабли/катера ‒ 20 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 9419 (+15),
- специальная техника – 998 (+7).
К слову, как сообщили в Институте изучения войны, Россия не учитывает потери и дальше перебрасывает свои войска на Авдеевское направление.
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