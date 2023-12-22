ВСУ уменьшили российскую армию еще на 1080 человек: детали о потерях

Что касается оружия и техники, то враг остался без 24 артиллерийских систем и 18 бронемашин.

Потери России в войне против Украины на 22 декабря достигают уже 351 350 военных убитыми и ранеными.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В течение суток Силы обороны Украины были ликвидировали или раненили на фронте 1080 российских оккупантов.

Потери врага на 22 декабря

Общие боевые потери противника:

личный состав – около 351 350 (+1080) человек,

танки ‒ 5837 (+9),

боевые бронированные машины ‒ 10843 (+18),

артиллерийские системы – 8250 (+24),

РСЗО – 932 (+0),

средства ПВО ‒ 611 (+0),

самолеты – 324 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6365 (+23),

крылатые ракеты ‒ 1613 (+0),

корабли/катера ‒ 22 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 10944 (+25),

специальная техника – 1217 (+9).

Потери врага на 22 декабря / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, украинская военная разведка перехватила телефонный разговор одного из российских оккупантов, в котором тот жалуется на умолчание реальных потерь. В частности, военный говорит, что рядовых просто бросают "на мясо" без поддержки авиации и артиллерии.

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