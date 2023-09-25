ВСУ "уменьшили" российскую армию еще на 420 бойцов: потери врага за сутки

Украинские защитники также лишили врага 27 артсистем и 18 бронированных машин с танками.
Потери российских войск в живой силе составляют 276 270 бойцов на утро 25 сентября. Так, только за минувшие сутки на фронте в Украине было ликвидировано 420 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери россиян на войне
Общие боевые потери российских войск на 25 сентября составляют:
- личного состава – около 276 270 (+420) человек,
- танков ‒ 4667 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 8927 (+13) единиц,
- артиллерийских систем – 6260 (+27) единиц,
- РСЗО – 791 (+2) единицу,
- средства ПВО – 533 (+2) единицы,
- самолетов – 315 (+0) единиц,
- вертолетов – 316 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4895 (+7) единиц,
- крылатые ракеты ‒ 1518 (+0) единиц,
- корабли/катера ‒ 20 (+0) единиц,
- подводные лодки – 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8746 (+12) единиц,
- специальная техника – 918 (+4) единиц.
К слову, накануне бойцы Нацгвардии Украины уничтожили российскую моторную лодку на южном направлении. Оккупанты потеряли по меньшей мере пятерых бойцов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: У россиян проблемы! На фронт гребут всех "плохо лежащих". В оккупации берут даже с заводов!
Читайте также: