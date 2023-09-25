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ВСУ "уменьшили" российскую армию еще на 420 бойцов: потери врага за сутки

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ "уменьшили" российскую армию еще на 420 бойцов: потери врага за сутки

Обувь и сухпаек российской армии / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские защитники также лишили врага 27 артсистем и 18 бронированных машин с танками.

Потери российских войск в живой силе составляют 276 270 бойцов на утро 25 сентября. Так, только за минувшие сутки на фронте в Украине было ликвидировано 420 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери россиян на войне

Общие боевые потери российских войск на 25 сентября составляют:

  • личного состава – около 276 270 (+420) человек,
  • танков ‒ 4667 (+5) единиц,
  • боевых бронированных машин – 8927 (+13) единиц,
  • артиллерийских систем – 6260 (+27) единиц,
  • РСЗО – 791 (+2) единицу,
  • средства ПВО – 533 (+2) единицы,
  • самолетов – 315 (+0) единиц,
  • вертолетов – 316 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4895 (+7) единиц,
  • крылатые ракеты ‒ 1518 (+0) единиц,
  • корабли/катера ‒ 20 (+0) единиц,
  • подводные лодки – 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8746 (+12) единиц,
  • специальная техника – 918 (+4) единиц.
Российские потери на 25 сентября / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Российские потери на 25 сентября / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, накануне бойцы Нацгвардии Украины уничтожили российскую моторную лодку на южном направлении. Оккупанты потеряли по меньшей мере пятерых бойцов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: У россиян проблемы! На фронт гребут всех "плохо лежащих". В оккупации берут даже с заводов!

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Дата публикации
Просмотры
331
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