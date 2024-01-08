ВСУ "уменьшили" российскую армию еще на 440 бойцов: детали о потерях врага

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили немало вражеских бронемашин и артиллерийских систем.
Россия потеряла в войне против Украины еще 440 бойцов в течение 7 января, а также десятки единиц своего вооружения и военной техники.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Так, общие потери российских войск на фронте составляют уже около 365 170 бойцов убитыми и ранеными.
Потери врага на 8 января
Общие боевые потери РФ в войне против Украины на 8 января составляют:
- личный состав – около 365 170 (+440) человек,
- танки ‒ 6031 (+9),
- боевые бронированные машины ‒ 11194 (+14),
- артиллерийские системы – 8666 (+13),
- РСЗО – 953 (+2),
- средства ПВО – 638 (+1),
- самолеты – 329 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11),
- крылатые ракеты ‒ 1787 (+1),
- корабли/катера ‒ 23 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 11542 (+19),
- специальная техника – 1328 (+1).
К слову, операторы Сил спецопераций ВСУ и минометчики уничтожили вражескую группу на Авдеевском направлении: опубликовано видео.
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