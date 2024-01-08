ВСУ "уменьшили" российскую армию еще на 440 бойцов: детали о потерях врага

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили немало вражеских бронемашин и артиллерийских систем.

Россия потеряла в войне против Украины еще 440 бойцов в течение 7 января, а также десятки единиц своего вооружения и военной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, общие потери российских войск на фронте составляют уже около 365 170 бойцов убитыми и ранеными.

Потери врага на 8 января

Общие боевые потери РФ в войне против Украины на 8 января составляют:

личный состав – около 365 170 (+440) человек,

танки ‒ 6031 (+9),

боевые бронированные машины ‒ 11194 (+14),

артиллерийские системы – 8666 (+13),

РСЗО – 953 (+2),

средства ПВО – 638 (+1),

самолеты – 329 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11),

крылатые ракеты ‒ 1787 (+1),

корабли/катера ‒ 23 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 11542 (+19),

специальная техника – 1328 (+1).

Потери РФ на 8 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, операторы Сил спецопераций ВСУ и минометчики уничтожили вражескую группу на Авдеевском направлении: опубликовано видео.

Читайте также: