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ВСУ "уменьшили" российскую армию еще на 440 бойцов: детали о потерях врага

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ "уменьшили" российскую армию еще на 440 бойцов: детали о потерях врага

Работа ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили немало вражеских бронемашин и артиллерийских систем.

Россия потеряла в войне против Украины еще 440 бойцов в течение 7 января, а также десятки единиц своего вооружения и военной техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, общие потери российских войск на фронте составляют уже около 365 170 бойцов убитыми и ранеными.

Потери врага на 8 января

Общие боевые потери РФ в войне против Украины на 8 января составляют:

  • личный состав – около 365 170 (+440) человек,
  • танки ‒ 6031 (+9),
  • боевые бронированные машины ‒ 11194 (+14),
  • артиллерийские системы – 8666 (+13),
  • РСЗО – 953 (+2),
  • средства ПВО – 638 (+1),
  • самолеты – 329 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6822 (+11),
  • крылатые ракеты ‒ 1787 (+1),
  • корабли/катера ‒ 23 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 11542 (+19),
  • специальная техника – 1328 (+1).
Потери РФ на 8 января 2024 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ на 8 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, операторы Сил спецопераций ВСУ и минометчики уничтожили вражескую группу на Авдеевском направлении: опубликовано видео.

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Дата публикации
Просмотры
1009
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