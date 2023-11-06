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ВСУ уменьшили российскую армию еще на 880 человек: Генштаб назвал вражеские потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ уменьшили российскую армию еще на 880 человек: Генштаб назвал вражеские потери

Простреленная каска российского военного / Фото: Associated Press

Что касается вражеской техники, то за сутки уничтожены десятки артиллерийских систем и БПЛА оперативно-тактического уровня.

Украинские войска ликвидировали или ранили на фронте 880 российских оккупантов в течение суток 5 ноября.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 6 ноября.

Общие потери российских войск с начала полномасштабной войны составляют 305 970 человек убитыми и ранеными.

Потери врага на 6 ноября

  • личный состав – около 305 970 (+880) человек,
  • танки ‒ 5288 (+4),
  • боевые бронированные машины ‒ 9958 (+5),
  • артиллерийские системы – 7389 (+14),
  • РСЗО – 867 (+0),
  • средства ПВО – 570 (+0),
  • самолеты – 322 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5554 (+20),
  • крылатые ракеты ‒ 1556 (+2),
  • корабли/катера ‒ 20 (+0),
  • подлодки ‒ 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9744 (+14),
  • специальная техника ‒ 1047 (+0)
Потери России на 6 ноября 2023 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери России на 6 ноября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, ранее командир штурмового взвода 3-й ОШБр с позывным "Малый" рассказал, в результате чего в его бригаде гибнет больше всего военных.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Купол от дронов — уничтожили из... того же дрона! Очередная потеря россиян!

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Дата публикации
Просмотры
619
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