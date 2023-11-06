ВСУ уменьшили российскую армию еще на 880 человек: Генштаб назвал вражеские потери

Что касается вражеской техники, то за сутки уничтожены десятки артиллерийских систем и БПЛА оперативно-тактического уровня.
Украинские войска ликвидировали или ранили на фронте 880 российских оккупантов в течение суток 5 ноября.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 6 ноября.
Общие потери российских войск с начала полномасштабной войны составляют 305 970 человек убитыми и ранеными.
Потери врага на 6 ноября
- личный состав – около 305 970 (+880) человек,
- танки ‒ 5288 (+4),
- боевые бронированные машины ‒ 9958 (+5),
- артиллерийские системы – 7389 (+14),
- РСЗО – 867 (+0),
- средства ПВО – 570 (+0),
- самолеты – 322 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5554 (+20),
- крылатые ракеты ‒ 1556 (+2),
- корабли/катера ‒ 20 (+0),
- подлодки ‒ 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 9744 (+14),
- специальная техника ‒ 1047 (+0)
К слову, ранее командир штурмового взвода 3-й ОШБр с позывным "Малый" рассказал, в результате чего в его бригаде гибнет больше всего военных.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Купол от дронов — уничтожили из... того же дрона! Очередная потеря россиян!
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