- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ "уменьшили" российскую армию еще на 1150 бойцов: свежие потери
Опубликованы свежие данные о потерях России в войне. Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по живой силе и технике противника.
Российская армия в течение суток понесла потери в войне против Украины — Силы обороны ликвидировали и ранили 1150 вражеских военных и уничтожили десятки единиц их техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери России на 19 сентября
Общие боевые потери российских войск по состоянию на 19 сентября ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 099 530 (+1150) человек,
танков — 11191 (+0),
боевых бронированных машин — 23278 (+1),
артиллерийских систем — (+17),
РСЗО — 1492 (+1),
средств ПВО — 1218 (+1),
самолетов — 422 (+0),
вертолетов — 341 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 60680 (+211),
крылатых ракет — 3718 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 1 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 62044 (+44),
специальной техники — 3968 (+3).
К слову, по данным украинской военной разведки, из-за потерь в войне Россия может потерять до 25% населения в течение 50 лет. Более миллиона российских солдат в возрасте с 20 до 35 лет были убиты или ранены, что является значительным ударом по демографической пирамиде. Это уже привело к нехватке рабочей силы, особенно в дальневосточных регионах, где Кремль активно вербовал мужчин на войну.