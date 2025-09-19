ВСУ "уменьшили" российскую армию еще на 1150 бойцов: свежие потери

Потери России на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российская армия в течение суток понесла потери в войне против Украины — Силы обороны ликвидировали и ранили 1150 вражеских военных и уничтожили десятки единиц их техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери России на 19 сентября

Общие боевые потери российских войск по состоянию на 19 сентября ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 099 530 (+1150) человек,

танков — 11191 (+0),

боевых бронированных машин — 23278 (+1),

артиллерийских систем — (+17),

РСЗО — 1492 (+1),

средств ПВО — 1218 (+1),

самолетов — 422 (+0),

вертолетов — 341 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 60680 (+211),

крылатых ракет — 3718 (+0),

кораблей/катеров — 28 (+0),

подводных лодок — 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн — 62044 (+44),

специальной техники — 3968 (+3).

К слову, по данным украинской военной разведки, из-за потерь в войне Россия может потерять до 25% населения в течение 50 лет. Более миллиона российских солдат в возрасте с 20 до 35 лет были убиты или ранены, что является значительным ударом по демографической пирамиде. Это уже привело к нехватке рабочей силы, особенно в дальневосточных регионах, где Кремль активно вербовал мужчин на войну.