ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
239
Время на прочтение
1 мин

ВСУ "уменьшили" российскую армию еще на 1150 бойцов: свежие потери

Опубликованы свежие данные о потерях России в войне. Украинские военные продолжают наносить сокрушительные удары по живой силе и технике противника.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Потери России на фронте

Потери России на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российская армия в течение суток понесла потери в войне против Украины — Силы обороны ликвидировали и ранили 1150 вражеских военных и уничтожили десятки единиц их техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери России на 19 сентября

Общие боевые потери российских войск по состоянию на 19 сентября ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 099 530 (+1150) человек,

  • танков — 11191 (+0),

  • боевых бронированных машин — 23278 (+1),

  • артиллерийских систем — (+17),

  • РСЗО — 1492 (+1),

  • средств ПВО — 1218 (+1),

  • самолетов — 422 (+0),

  • вертолетов — 341 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 60680 (+211),

  • крылатых ракет — 3718 (+0),

  • кораблей/катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 1 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 62044 (+44),

  • специальной техники — 3968 (+3).

К слову, по данным украинской военной разведки, из-за потерь в войне Россия может потерять до 25% населения в течение 50 лет. Более миллиона российских солдат в возрасте с 20 до 35 лет были убиты или ранены, что является значительным ударом по демографической пирамиде. Это уже привело к нехватке рабочей силы, особенно в дальневосточных регионах, где Кремль активно вербовал мужчин на войну.

Дата публикации
Количество просмотров
239
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie