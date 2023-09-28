ВСУ "уменьшили" российскую армию на 330 бойцов: Генштаб назвал потери РФ

Самые большие потери в вооружении захватчики понесли в артсистемах – уничтожено 38.
Российская армия потеряла в войне против Украины 330 бойцов 27 сентября, а также десятки единиц вооружения и военной техники.
Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке.
Потери оккупантов на 28 сентября
Общие боевые потери российских войск по состоянию на 28 сентября:
- личного состава – около 277 320 (+330) человек,
- танков – 4679 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин – 8962 (+12) единицы,
- артиллерийских систем – 6375 (+38) единиц,
- РСЗО – 793 (+1) единицы,
- средств ПВО – 535 (+1) единиц,
- самолетов – 315 (+0) единиц,
- вертолетов – 316 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9) единиц,
- крылатых ракет – 1529 (+0) единиц,
- кораблей/катеров – 20 (+0) единиц,
- подводных лодок – 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8815 (+23) единиц,
- специальной техники – 929 (+2) единиц.
Напомним, украинские военные из ударной роты беспилотников "Ахиллес" за вечер уничтожили российскую бронетехнику и гаубицы более чем на 7 млн дол. с помощью тайного беспилотника.
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