ВСУ "уменьшили" российскую армию на 330 бойцов: Генштаб назвал потери РФ

Самые большие потери в вооружении захватчики понесли в артсистемах – уничтожено 38.

Российская армия потеряла в войне против Украины 330 бойцов 27 сентября, а также десятки единиц вооружения и военной техники.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке.

Потери оккупантов на 28 сентября

Общие боевые потери российских войск по состоянию на 28 сентября:

личного состава – около 277 320 (+330) человек,

танков – 4679 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 8962 (+12) единицы,

артиллерийских систем – 6375 (+38) единиц,

РСЗО – 793 (+1) единицы,

средств ПВО – 535 (+1) единиц,

самолетов – 315 (+0) единиц,

вертолетов – 316 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9) единиц,

крылатых ракет – 1529 (+0) единиц,

кораблей/катеров – 20 (+0) единиц,

подводных лодок – 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн – 8815 (+23) единиц,

специальной техники – 929 (+2) единиц.

Российские потери на 28 сентября / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, украинские военные из ударной роты беспилотников "Ахиллес" за вечер уничтожили российскую бронетехнику и гаубицы более чем на 7 млн дол. с помощью тайного беспилотника.

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