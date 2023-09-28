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ВСУ "уменьшили" российскую армию на 330 бойцов: Генштаб назвал потери РФ

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ "уменьшили" российскую армию на 330 бойцов: Генштаб назвал потери РФ

Военная каска российских оккупантов / Фото: Associated Press

Самые большие потери в вооружении захватчики понесли в артсистемах – уничтожено 38.

Российская армия потеряла в войне против Украины 330 бойцов 27 сентября, а также десятки единиц вооружения и военной техники.

Об этом Генштаб ВСУ проинформировал в утренней сводке.

Потери оккупантов на 28 сентября

Общие боевые потери российских войск по состоянию на 28 сентября:

  • личного состава – около 277 320 (+330) человек,
  • танков – 4679 (+4) единиц,
  • боевых бронированных машин – 8962 (+12) единицы,
  • артиллерийских систем – 6375 (+38) единиц,
  • РСЗО – 793 (+1) единицы,
  • средств ПВО – 535 (+1) единиц,
  • самолетов – 315 (+0) единиц,
  • вертолетов – 316 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9) единиц,
  • крылатых ракет – 1529 (+0) единиц,
  • кораблей/катеров – 20 (+0) единиц,
  • подводных лодок – 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8815 (+23) единиц,
  • специальной техники – 929 (+2) единиц.
Российские потери на 28 сентября / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Российские потери на 28 сентября / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, украинские военные из ударной роты беспилотников "Ахиллес" за вечер уничтожили российскую бронетехнику и гаубицы более чем на 7 млн дол. с помощью тайного беспилотника.

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Дата публикации
Просмотры
484
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