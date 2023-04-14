"ВСУ уничтожают "элитные" войска россиян: Череватый о ситуации в Бахмуте

Украинские защитники продолжают удерживать Бахмут и уничтожать "элитные" войска россиян. В частности, речь идет о десантниках, которых бросили на усиление наемников ППК "Вагнер".

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Отмечается, что россияне бросили в Бахмут силы регулярной армии к "вагнеровцам". Однако на ход ситуации на поле боя это не влияет.

"Они вынуждены усиливаться… Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их элитность, уже не раз делали это на разных направлениях", — сказал Череватый.

Ранее Череватый озвучил, что кроме военной помощи, союзники Украины проводят подготовку военного резерва ВСУ, которая сейчас проходит, в том числе, и под руководством лучших инструкторов ведущих стран НАТО.

Читайте также: