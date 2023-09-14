ВСУ уничтожают российскую технику в тяжелых боях: какая ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. ВСУ смогли продвинуться и вынудить противника отойти.

Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной Группировки Войск Илья Евлаш в эфире телеканала "Эспрессо".

“У нас есть успехи на Клищиевском направлении, там продолжаются интенсивные боевые действия. Мы продолжаем освобождать населенный пункт от окупантов, выбивая его из нашей земли. Также есть успехи на Бахмутском направлении и на северном фланге Бахмута, там где находится Дубово-Василовка. В последнее время противник там прибегал к контратакующим действиям, пытаясь отразить наши подразделения, однако безуспешно”, — рассказал Илья Евлаш.

Также ВСУ преуспевают вблизи Торецкая, возле населенных пунктов Северное и Южное. Там наши защитники смогли продвинуться и вынудить противника отойти.

За минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений. Враг 536 раз обстрелял позиции наших защитников, 5 раз использовал свою тактическую и армейскую авиацию. Вместо этого ВСУ нанесли большие потери противнику.

“На Бахмутском направлении сегодня наши защитники уничтожили много российской техники: 3 танка, 3 БМП, 2С7 “Пион”, 2 реактивных система залпового огня “Град”, 7 установок Д-20, 6 Д-30, 7 авто, которыми подвозил противник личный состав и поставка к позициям, 1 Орлан-30 и FPV дрон, а также 7 складов с боекомплектом боеприпасов”, — отметил Илья Евлаш.

"Кроме того, уничтожили 1 систему радиоэлектронной борьбы "Поле-21", которая используется для подавления спутниковой связи и усложняет работу высокоточных средств поражения", — добавил начальник прессслужбы Восточной Группировки Войск.

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