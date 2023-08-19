ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении: Сырский показал мощное видео

Украинские воины метко отработали по вражеским блиндажам и РЭБ оккупантов.

Вооруженные силы продолжают сдерживать наступление кафиров на Купянском направлении. В частности, артиллерия 4-й отдельной танковой бригады прицельно уничтожает врага.

Видео эффективной работы наших защитников показал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

В частности, артиллерия 4-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины точно отработала по вражеским блиндажам и РЭБ оккупантов.

"Купянское направление. Работает артиллерия 4-й ОТБр. Враг уничтожается. Держим. Слава Украине", — написал командующий СВ ВСУ.

Украинская артиллерия нищета врага на Купянском направлении

Напомним, контрнаступление Вооруженных сил Украины вблизи Роботино Запорожской области и Урожайного Донецкой области, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры российских оборонных рубежей.

Читайте также: