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ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении: Сырский показал мощное видео

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1859
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ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении: Сырский показал мощное видео

ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении / Фото: Associated Press

Украинские воины метко отработали по вражеским блиндажам и РЭБ оккупантов.

Вооруженные силы продолжают сдерживать наступление кафиров на Купянском направлении. В частности, артиллерия 4-й отдельной танковой бригады прицельно уничтожает врага.

Видео эффективной работы наших защитников показал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

В частности, артиллерия 4-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины точно отработала по вражеским блиндажам и РЭБ оккупантов.

"Купянское направление. Работает артиллерия 4-й ОТБр. Враг уничтожается. Держим. Слава Украине", — написал командующий СВ ВСУ.

Украинская артиллерия нищета врага на Купянском направлении

Украинская артиллерия нищета врага на Купянском направлении

Напомним, контрнаступление Вооруженных сил Украины вблизи Роботино Запорожской области и Урожайного Донецкой области, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры российских оборонных рубежей.

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Дата публикации
Просмотры
1859
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