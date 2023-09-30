ВСУ уничтожают врага под Соледаром: Сырский показал мощное видео

У россиян стало меньше техники и личного состава.
Под Соледаром аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого" и операторы FPV-дронов из других подразделений в течение суток поразили 4 авто и 2 блиндажа россиян.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
"Великолепная работа. Масштабируем уничтожение врага", — написал он.
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