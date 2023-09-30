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ВСУ уничтожают врага под Соледаром: Сырский показал мощное видео

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
858
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ уничтожают врага под Соледаром: Сырский показал мощное видео

Война с РФ

У россиян стало меньше техники и личного состава.

Под Соледаром аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого" и операторы FPV-дронов из других подразделений в течение суток поразили 4 авто и 2 блиндажа россиян.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Великолепная работа. Масштабируем уничтожение врага", — написал он.

ВСУ уничтожают врага под Соледаром

ВСУ уничтожают врага под Соледаром

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Дата публикации
Просмотры
858
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