ВСУ уничтожили 1090 оккупантов в течение суток: Генштаб назвал потери РФ

Силы обороны Украины также уничтожили 51 артсистему врага и 32 бронемашины.
Украинские войска в течение 30 января ликвидировали на фронте еще 1090 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и техники.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Так, потери России в войне на 31 января доходят до 385 230 бойцов убитыми и ранеными.
Потери РФ на 31 января 2024 года
Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:
- личный состав – около 385230 (+1090) человек,
- танки ‒ 6310 (+10),
- боевые бронированные машины ‒ 11757 (+32),
- артиллерийские системы – 9195 (+51),
- РСЗО – 974 (+2),
- средства ПВО – 663 (+0),
- самолеты – 332 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16),
- крылатые ракеты ‒ 1846 (+0),
- корабли/катера ‒ 23 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 12231 (+40),
- специальная техника ‒ 1452 (+4)
Заметим, Силы обороны Украины установили рекорд по уничтожению вражеских целей. Так, в январе 2024 года оккупанты потеряли больше всего спецтехники.
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