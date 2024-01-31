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ВСУ уничтожили 1090 оккупантов в течение суток: Генштаб назвал потери РФ

ВСУ уничтожили 1090 оккупантов в течение суток: Генштаб назвал потери РФ

Российская военная форма / Фото: Associated Press

Силы обороны Украины также уничтожили 51 артсистему врага и 32 бронемашины.

Украинские войска в течение 30 января ликвидировали на фронте еще 1090 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, потери России в войне на 31 января доходят до 385 230 бойцов убитыми и ранеными.

Потери РФ на 31 января 2024 года

Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 385230 (+1090) человек,
  • танки ‒ 6310 (+10),
  • боевые бронированные машины ‒ 11757 (+32),
  • артиллерийские системы – 9195 (+51),
  • РСЗО – 974 (+2),
  • средства ПВО – 663 (+0),
  • самолеты – 332 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16),
  • крылатые ракеты ‒ 1846 (+0),
  • корабли/катера ‒ 23 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 12231 (+40),
  • специальная техника ‒ 1452 (+4)
Потери РФ на 31 января 2024 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ на 31 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Заметим, Силы обороны Украины установили рекорд по уничтожению вражеских целей. Так, в январе 2024 года оккупанты потеряли больше всего спецтехники.

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