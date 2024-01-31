ВСУ уничтожили 1090 оккупантов в течение суток: Генштаб назвал потери РФ

Силы обороны Украины также уничтожили 51 артсистему врага и 32 бронемашины.

Украинские войска в течение 30 января ликвидировали на фронте еще 1090 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, потери России в войне на 31 января доходят до 385 230 бойцов убитыми и ранеными.

Потери РФ на 31 января 2024 года

Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:

личный состав – около 385230 (+1090) человек,

танки ‒ 6310 (+10),

боевые бронированные машины ‒ 11757 (+32),

артиллерийские системы – 9195 (+51),

РСЗО – 974 (+2),

средства ПВО – 663 (+0),

самолеты – 332 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16),

крылатые ракеты ‒ 1846 (+0),

корабли/катера ‒ 23 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 12231 (+40),

специальная техника ‒ 1452 (+4)

Потери РФ на 31 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Заметим, Силы обороны Украины установили рекорд по уничтожению вражеских целей. Так, в январе 2024 года оккупанты потеряли больше всего спецтехники.

Читайте также: