ВСУ уничтожили 11 воздушных целей российских войск: Арестович рассказал, что именно

ВСУ уничтожили 11 воздушных целей российских войск: Арестович рассказал, что именно

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил 26 апреля, что за сутки украинские военные уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов, в частности – три самолета.

Об этом Арестович рассказал на вечернем брифинге.

"В течение суток группировками Воздушных сил Вооруженных сил Украины было поражено 11 воздушных целей: три самолета, один вертолет, четыре ПБЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты", — рассказал советник руководителя ОП.

Напомним, ранее в этот же день в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские десантники 26 апреля в Харьковской области сбили суперсовременный российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость такой машины составляет около 16 млн. дол.

Оперативные новости на вечер 26 апреля

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