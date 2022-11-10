ВСУ уничтожили 125 российских военных и склад с боеприпасами на юге

9 ноября 2022 года украинской авиацией отработано восемь ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более сотни огневых задач, в том числе по пункту управления, колонне военной техники и складам с боеприпасами врага на юге.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Так что вражеские потери за боевой день составляют:

125 россиян, три танка, пять единиц автобронетехники и склад с боеприпасами в Бериславском районе. Окончательные потери врага дознаются.

Над Черным морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика типа «Гранат-3».

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Отступление россиян из Херсона

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину начать отвод войск за реку Днепр и покинуть Херсон.

Но в Минобороны Украины убеждены, что россиянам нельзя верить.

Тем временем в оперативном командовании "Юг" отреагировали на заявления РФ об отступлении из Херсона, назвав такие заявления " постановительным шоу ".

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