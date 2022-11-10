ВСУ уничтожили 125 российских военных и склад с боеприпасами на юге

9 ноября 2022 года украинской авиацией отработано восемь ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более сотни огневых задач, в том числе по пункту управления, колонне военной техники и складам с боеприпасами врага на юге.
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
Так что вражеские потери за боевой день составляют:
- 125 россиян, три танка, пять единиц автобронетехники и склад с боеприпасами в Бериславском районе. Окончательные потери врага дознаются.
- Над Черным морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика типа «Гранат-3».
Отступление россиян из Херсона
Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину начать отвод войск за реку Днепр и покинуть Херсон.
Но в Минобороны Украины убеждены, что россиянам нельзя верить.
Тем временем в оперативном командовании "Юг" отреагировали на заявления РФ об отступлении из Херсона, назвав такие заявления " постановительным шоу ".
Читайте также:
- Российская армия покидает Херсон: паническое бегство или хитрая ловушка?
- "Уход" кафиров из Херсона – это постановочное шоу: в ОК "Юг" отреагировали на заявления РФ
- В ОП ответили, станет ли Херсон точкой, после которой начнутся переговоры