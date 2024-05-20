ВСУ уничтожили 1400 оккупантов, 14 танков и корабль: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Общие боевые потери российских оккупантов на 20 мая составили 493 690 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1400 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – 493 690 (+1400)

танков – 7590 (+14)

боевых бронированных машин – 14665 (+35)

артиллерийских систем – 12737 (+50)

РСЗО — 1076 (+2)

средства ПВО — 807 (+4)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10236 (+81)

крылатые ракеты — 2205 (+1)

корабли – 27 (+1)

автомобильной техники и автоцистерн — 17311 (+60)

специальная техника ‒ 2079 (+2)

Напомним, экспертам удалось проверить информацию об утраченных оккупантами на поле боя 3000 российских танков.

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