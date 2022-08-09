ВСУ уничтожили 4 склада оккупантов: Арестович рассказал о "курении" в Крыму и возле Геническа

В течение 9 августа украинские военные уничтожили четыре российских склада, две базы и один штаб. В частности, были взорваны склады оккупантов возле Геническа и Новоалексеевки в Херсонской области.

А взрывы в оккупированном Крыму могут быть далеко не последними на юге Украины.

Об этом сообщили в ВСУ, а также советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

"Продолжаем рубрику под названием "уничтоженные склады БК и базы рашистов". В течение суток было демилитаризовано 4 склада БК, 2 базы и 1 штаб русни. ps. АР Крым, с дебютом в этой рубрике. Скоро мы тебя демилитаризуем, вернем и ты снова станешь жемчужиной", – говорится в сообщении от ВСУ.

В то же время Арестович прокомментировал сегодняшние взрывы в крымской Новофедоровке.

"Это покурили (в Крыму – ред.). При чем покурили в двух местах сразу. Там же возле Геническа, возле Новоалексеевки взорвали склады еще", – сообщил он.

Советник главы ОП выдвинул две неофициальные версии причин взрывов в Крыму.

"До чего могут довести в ближайшее время эти бесконечные нарушения мер безопасности… Трактовать можно по-разному. Пока союзники нам тянут оружие, которое бьет на 300 км, украинский ВПК тоже не стоит на месте. Как вариант. Или другой, например, вариант – когда крымские партизаны работают. Партизаны договорились с прапорщиком, прапорщик занес устройство, положил возле бомбы и дальше пошло-поехало", – рассказал Арестович.

Он также выразил мнение, что на юге Украины сейчас начнется "сплошное покуривание", поскольку российские оккупанты "открыли для себя сияющие перспективы курения в неположенных местах".

В то же время другой советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен ко взрывам на аэродроме в Новофедоровке.

"Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, по-видимому, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации", – сказал Подоляк в эфире российского телеканала "Дождь".

По его мнению, причины взрывов могли быть любые: от детонации боеприпасов, о которой говорит Минобороны РФ, до "головотяпства" в российской армии.

"Может ли это быть кто-то из набирающего обороты партизанского движения? Конечно, потому что люди, жившие в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно проявлять свою позицию. Это происходит потому, что возвращение (Крыму – ред.) должно быть", – добавил советник главы президентского офиса.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

В Крыму мощные взрывы на главном аэродроме российских оккупантов

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