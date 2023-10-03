ВСУ уничтожили 40 артсистем врага и "уменьшили" армию РФ еще на 360 бойцов

Россия потеряла в войне против Украины 279 440 бойцов.
Силы обороны Украины ликвидировали на фронте еще 360 российских оккупантов, а также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.
Об этом свидетельствует статистика Генштаба ВСУ на 3 октября.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных за истекший период возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника", — обратили внимание в Генеральном штабе.
Потери россиян на 3 октября
Общие боевые потери российских войск по состоянию на 3 октября составляют:
- личный состав – около 279440 (+360) человек,
- танки ‒ 4732 (+15),
- боевые бронированные машины ‒ 9008 (+8),
- артиллерийские системы – 6565 (+40),
- РСЗО – 801 (+0),
- средства ПВО – 540 (+0),
- самолеты – 315 (+0),
- вертолеты – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5080 (+20),
- крылатые ракеты ‒ 1529 (+0),
- корабли/катера ‒ 20 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 8932 (+23),
- специальная техника – 943 (+5).
К слову, в ночь на 3 октября оккупанты запустили по Украине 31 дрон-камикадзе и ракету "Искандер-К". Силам ПВО удалось уничтожить 30 воздушных целей врага.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россия тужится, но хватит ли ресурсов на войну в долгую? | Селезнев
Читайте также: