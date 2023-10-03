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ВСУ уничтожили 40 артсистем врага и "уменьшили" армию РФ еще на 360 бойцов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ уничтожили 40 артсистем врага и "уменьшили" армию РФ еще на 360 бойцов

Российская военная форма / Фото: gettyimages.com

Россия потеряла в войне против Украины 279 440 бойцов.

Силы обороны Украины ликвидировали на фронте еще 360 российских оккупантов, а также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

Об этом свидетельствует статистика Генштаба ВСУ на 3 октября.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных за истекший период возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника", — обратили внимание в Генеральном штабе.

Потери россиян на 3 октября

Общие боевые потери российских войск по состоянию на 3 октября составляют:

  • личный состав – около 279440 (+360) человек,
  • танки ‒ 4732 (+15),
  • боевые бронированные машины ‒ 9008 (+8),
  • артиллерийские системы – 6565 (+40),
  • РСЗО – 801 (+0),
  • средства ПВО – 540 (+0),
  • самолеты – 315 (+0),
  • вертолеты – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5080 (+20),
  • крылатые ракеты ‒ 1529 (+0),
  • корабли/катера ‒ 20 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 8932 (+23),
  • специальная техника – 943 (+5).
Потери россиян на 3 октября 2023 / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери россиян на 3 октября 2023 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, в ночь на 3 октября оккупанты запустили по Украине 31 дрон-камикадзе и ракету "Искандер-К". Силам ПВО удалось уничтожить 30 воздушных целей врага.

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Дата публикации
Просмотры
663
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