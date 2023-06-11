ВСУ уничтожили 6 "шахедов" в результате очередной атаки на Украину

Россияне атаковали прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской областях.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили шесть "шахедов". Оккупационная армия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131».

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

Отмечается, что ночью 11 июня 2023 атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской области.

"По предварительным данным в зоне ответственности воздушного командования "Восток" противовоздушной обороной уничтожены шесть иранских ударных дронов", — указано в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки российские кафиры нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 8 ракет, в частности, 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", и 35 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" по военным объектам и объектам критической инфраструктуры

Читайте также: