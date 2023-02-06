ВСУ уничтожили 870 оккупантов и 40 единиц техники: Генштаб ВСУ обновил потери врага

Начались 347 сутки борьбы украинцев с российскими захватчиками.
За сутки ВСУ ликвидировали 870 российских оккупантов.
Генеральный штаб ВСУ сообщил ориентировочные потери врага по состоянию на 6 февраля.
За почти год полномасштабного вторжения в Украину враг потерял:
- личного состава – 132160 (+870)
- танков – 3231 (+11)
- боевых бронированных машин – 6415 (+10)
- артиллерийских систем – 2231 (+5)
- РСЗО – 461 (+1)
- средств ПВО – 227
- самолетов – 294
- вертолетов – 284
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958
- крылатых ракет – 796
- кораблей/катеров – 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5104 (+13)
- специальной техники – 203
Напомним, общие боевые потери России на утро 5 февраля составили более 131 290 человек.
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