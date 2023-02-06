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ВСУ уничтожили 870 оккупантов и 40 единиц техники: Генштаб ВСУ обновил потери врага

ВСУ уничтожили 870 оккупантов и 40 единиц техники: Генштаб ВСУ обновил потери врага

Фото: Associated Press

Начались 347 сутки борьбы украинцев с российскими захватчиками.

За сутки ВСУ ликвидировали 870 российских оккупантов.

Генеральный штаб ВСУ сообщил ориентировочные потери врага по состоянию на 6 февраля.

За почти год полномасштабного вторжения в Украину враг потерял:

  • личного состава – 132160 (+870)
  • танков – 3231 (+11)
  • боевых бронированных машин – 6415 (+10)
  • артиллерийских систем – 2231 (+5)
  • РСЗО – 461 (+1)
  • средств ПВО – 227
  • самолетов – 294
  • вертолетов – 284
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958
  • крылатых ракет – 796
  • кораблей/катеров – 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5104 (+13)
  • специальной техники – 203

Напомним, общие боевые потери России на утро 5 февраля составили более 131 290 человек.

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