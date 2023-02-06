ВСУ уничтожили 870 оккупантов и 40 единиц техники: Генштаб ВСУ обновил потери врага

За сутки ВСУ ликвидировали 870 российских оккупантов.

Генеральный штаб ВСУ сообщил ориентировочные потери врага по состоянию на 6 февраля.

За почти год полномасштабного вторжения в Украину враг потерял:

личного состава – 132160 (+870)

танков – 3231 (+11)

боевых бронированных машин – 6415 (+10)

артиллерийских систем – 2231 (+5)

РСЗО – 461 (+1)

средств ПВО – 227

самолетов – 294

вертолетов – 284

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958

крылатых ракет – 796

кораблей/катеров – 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5104 (+13)

специальной техники – 203

Напомним, общие боевые потери России на утро 5 февраля составили более 131 290 человек.

6 миллионов евро – за несколько дней: ВСУ получат новый подарок от Литвы

​Читайте также: