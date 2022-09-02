ВСУ уничтожили базу военных РФ в Таврическом на Херсонщине

Силы обороны юга нанесли удары по территории бывшего автотранспортного предприятия в Таврическом, где дислоцировались российские военные.

В результате попадания войско РФ потеряло более двух десятков единиц вооружения и военной техники. Потери личного состава уточняются.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

По сообщению Генштаба, войска РФ пытаются удержаться в захваченных районах Херсонской области и пытаются создать условия для наступательных действий. Оккупанты атаковали в направлении Потемкиного, однако неудачно, их остановили ВСУ.

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Также российское войско продолжает обстреливать из всех доступных видов вооружения населенные пункты Херсонщины.

Генштаб сообщает и об авиаударах российских войск в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Ставок, Большом Артакове и Крещеновке.

Ранее советник главы Офиса президент Алексей Арестович заявил, что украинские военные на юге разрушают логистику противника, уничтожают системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

"Быстрых побед не будет. Сначала была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она долгая, поэтому работы много. Сохраняйте выдержку, товарищи", — сказал Арестович.

Напомним, Вооруженные силы Украины 29 августа начали масштабное контрнаступление в Херсонской области. О подробностях этой операции в Киеве пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отразила все атаки. На некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз противника.

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