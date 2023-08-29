ВСУ уничтожили береговой радар врага стоимостью $200 млн: почему это важно для контрнаступления

Украинские защитники Херсонской области метко поразили мобильную береговую радиолокационную станцию (РЛС) загоризонтного обнаружения "Предел-Э", которую оккупанты называют новой разработкой военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом в Телеграмме сообщают Силы обороны юга Украины.

"Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" – именно так амбициозно и помпезно россияне презентовали новинку своего военно-промышленного комплекса узкому кругу специалистов в июне этого года. Затем в режиме "совершенно секретно" направили ее на временно оккупированную, чтобы отслеживать наши действия и по морю, и по суше", – говорится в сообщении.

Уникальную разработку стоимостью 200 млн долларов украинские воины прожарили до отказа, вместе с комплексом-защитником "Леер-2".

В чем важность уничтожения этой РЛС

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что уничтожение мобильной береговой мобильной радиолокационной станции "Предел-Э" является критически важным для ВСУ. Об этом передает FREEДОМ.

По его словам, радиолокационная станция – достаточно уникальный комплекс.

"Это немного не то, что средства радиоэлектронной борьбы, это не подавляющая помеха, это именно средства разведки. Поэтому нужно понимать, что уничтожение такого комплекса, позволяющего увеличивать дальность обнаружения любой цели, является для нас критически важным. И эта операция успешная для нас, потому что мы фактически выключаем определенный сегмент российской системы наблюдения и слежки за нашими военными объектами", – сказал эксперт.

По словам Грабского, россиянам оккупантам нужно будет время, чтобы восстановить РЛС. Это позволит украинским войскам проводить более масштабные операции на этом участке фронта.

"На сегодняшний день технологии современного мира все шире и шире используются на фронте. То есть еще рано говорить о том, что вместо людей будут воевать дроны. Безусловно, пехота решает основные задачи на поле боя. И только тогда, когда пехотинец появляется на поле боя и занимает территорию, эта территория считается освобожденной или захваченной. Но именно такое противодействие таким дорогостоящим комплексам – это очень серьезный вызов и для россиян, и очень серьезный успех для нас", – подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсона.

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