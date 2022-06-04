ВСУ уничтожили более 31 тыс. оккупантов и 1376 танков — новые данные о потерях армии РФ

ВСУ уничтожили более 31 тыс. оккупантов и 1376 танков — новые данные о потерях армии РФ

По состоянию на 4 июня общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 31 050 тыс. человек. Данные уточняются.

Наибольшие потери российские захватчики понесли на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 4.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31050 (+100) человек ликвидировано;

танков ‒ 1376 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 3379 (+13) ед;

артиллерийских систем – 680 (+5) ед;

РСЗО – 207 (+0) ед;

средства ПВО – 95 (+0) ед;

самолетов – 210 (+0) ед;

вертолетов – 175 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5);

крылатые ракеты – 122 (+1);

корабли/катера – 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 2337 (+8) ед;

специальная техника – 52 (+1).

Напомним, из Киевского водохранилища извлекли подбитый российский вертолет.

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