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ВСУ уничтожили более 400 целей оккупантов с помощью американских РСЗО HIMARS

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ВСУ уничтожили более 400 целей оккупантов с помощью американских РСЗО HIMARS

Фото: Associated Press

Украина получила от США 16 РСЗО HIMARS.

Украинские бойцы нанесли удары по 400 целям российских оккупантов с помощью американских РСЗО HIMARS.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга в четверг, 8 сентября, после встречи в формате Рамштайн, на которой обсуждалась поддержка Украины.

Милли подчеркнул, что РСЗО HIMARS имели "разрушительный эффект". По словам генерала, защитники Украины серьезно нарушили российские цепочки поставок и работу оперативных штабов, а оккупанты испытывают большие трудности с восполнением своих потерь.

Напомним, ВСУ взяли под огневой контроль все мосты в Херсонской области.

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Дата публикации
Просмотры
695
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